Trouwjurkenmarkt in Rotterdam: 'Hangen maar zo te hangen'

Voor veel vrouwen is de trouwjurk misschien wel hét belangrijkste kledingstuk van hun leven. Alleen wordt die bijna altijd maar één keer dragen. Zonde, vindt eigenaar Jantiene Berg van restaurant Stroom in Rotterdam, die daarom oude trouwjurken inzamelt bij het Wedding Dress Event.

"Gebruikte trouwjurken krijgen een tweede leven", vertelt Berg. "Er zijn een aantal regels. De jurk moet zonder vlekken en netjes worden ingeleverd. We hopen dat er een goed feestje mee is gevierd, maar het moet wel bruikbaar zijn voor dat tweede leven."

Sommige trouwjurken zijn gemaakt van bijzondere stoffen, waar ook weer nieuwe van kunnen worden gemaakt. "We weten tegenwoordig allemaal ook dat de fashion industrie vervuilend is", stelt Berg, die daarom deze duurzaamheidsactie is begonnen. "Die jurk kan de kast uit. Waarom laat ik die twintig jaar hangen?"

'Die jurken hangen maar zo te hangen'

Stefana Boot kwam op vrijdag twee jurken inleveren. Zij trouwde afgelopen jaar voor de tweede keer en heeft daarom twee trouwjurken. "Die hangen ook maar zo te hangen."

Zo heeft Stefana een jurk met veel glitters. "Ik wilde specifiek iets vrouwelijks, maar ook iets waar ik me in goed zou voelen. Dat had ik meegenomen bij mijn eerste bruiloft. Ik wilde niet als een Barbiepop erbij lopen." Daarom trouwde Stefana bij haar tweede bruiloft op sneakers.

Hoeveel geld Stefana voor haar jurken gaat vragen, dat weet ze nog niet. Stefana was in elk geval 145 euro aan stoomkosten kwijt. "Maar ik vind het leuk dat iemand anders tegen een leuk prijsje een mooie dag in een mooie jurk kan hebben."

Twintig jaar

Berg zit momenteel op zestig trouwjurken. Op vrijdag worden dertig jurken ingeleverd. Zaterdag is er nog een mogelijkheid om trouwjurken naar Stroom in Rotterdam te brengen. Let wel, geïnteresseerden moeten zich wel inschrijven via de website van de Wedding Dress Event.

Zelf heeft Berg ook nog een trouwjurk in de kast hangen. Die is inmiddels al twintig jaar oud. "Maar ik weet dat iemand anders daar plezier mee zal hebben", zegt Berg.

De trouwjurken kunnen zondag worden gekocht bij Stroom. Dat gebeurt tijdens het evenement 'Say yes to the Pre Loved wedding dress'.