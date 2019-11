Justitie eist 20 jaar cel en tbs tegen verdachte insulinemoorden

In de rechtszaak over de insulinemoorden eist justitie vrijdag twintig jaar cel en minstens vier jaar tbs tegen de 23-jarige verdachte, Rahiied A. Daarnaast wil justitie dat hij een beroepsverbod van 25 jaar krijgt.

Volgens justitie is Rahiied A. schuldig aan vier moorden en zeven pogingen tot moord door het onterecht inspuiten van insuline bij ouderen, bijna allemaal vrouwen. Dat gebeurde in vier verzorgingstehuizen in Ridderkerk, Rotterdam en Puttershoek. Naast de verdenking van moorden en moordpogingen wordt hij ook verdacht van het stelen van onder meer medicijnen.



De samenvatting van de feiten volgens justitie in alle elf gevallen, gevolgd door een omschrijving van de verdachte en zijn verleden duurde vrijdagochtend uren. Meteen daarop volgde de strafeis.De verdachte zweeg de afgelopen drie dagen tijdens de behandeling van de zaak. Hij zei alleen, na aandringen van de rechter, dat hij niets met de insulinemoorden te maken heeft.