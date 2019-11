Fraser over 'hype' racisme: 'Wil het wel eens zien over drie weken'

Grote vraag bij Sparta is wie er zondag onder de lat staat: Ariel Harush of Tim Coremans. Laatstgenoemde keert terug van een schorsing en was voordat hij rood kreeg bij FC Groningen in oktober de eerste doelman. Trainer Henk Fraser wil weinig kwijt over de keeperspositie, maar is er zelf al uit. "In mijn hoofd heb ik de beslissing al genomen, maar ik heb nog een dagje."

"Het zijn keepers die min of meer gelijkwaardig zijn aan elkaar, je hebt altijd voors en tegens", aldus de trainer van de Rotterdammers, die zondag met Sparta zijn oude club Vitesse treft. "Alle clubs waar ik heb gespeeld zijn bijzonder voor me. Ik kom een aantal vrienden weer tegen."

Fraser kreeg in de dagen na de racistische leuzen aan het adres van Ahmad Mendes Moreira in de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior veel aanvragen voor interviews. Hij ging daar bewust niet op in. "Ik heb nergens op gereageerd. Ik vind dit een maatschappelijk probleem en het is aan politici en justitie om de kar te trekken. En wij kunnen daar als voetballerij een belangrijk aandeel in hebben, maar dit is de juiste volgorde", vindt de trainer van de nummer twaalf van de eredivisie.

Pessimistischer

"Ik heb ook niet gereageerd omdat het overkwam als een hype, dat kan ik niet ontkennen. Ik wil het wel eens zien over drie à vier weken, hoe het er dan voor staat. Ik las al dat het moeilijk is om die mensen aan te pakken of te bestraffen, dus wat gaat er veranderen? Ik ben iets pessimistischer. Het is een goede stap (de actie van de betaald voetbalclubs om in de eerste minuut niet te voetballen, red.), maar laten we zien waar het toe leidt."