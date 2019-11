Kökçü: 'Weten waar we staan en waar we heen moeten'

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij FC Groningen, de club waar Orkun Kökçü in de jeugd speelde voordat hij vertrok naar Feyenoord. "Mijn eerste stappen in het betaald voetbal heb ik daar gezet. Ze hebben mij wel een beetje gevormd, daar ben ik ze wel dankbaar voor", aldus de middenvelder.

Kökçü won met Feyenoord de laatste twee competitiewedstrijden in de eredivisie, tegen VVV-Venlo en RKC Waalwijk, maar zondag wacht met FC Groningen een serieuze test voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. "Het is een belangrijke wedstrijd, we zijn gemotiveerd, en moeten de lijn van de afgelopen wedstrijden doortrekken. We weten waar we staan (tiende, red.) en waar we heen moeten."

FC Groningen - Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.