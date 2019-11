Politie-ingrijpen dreigt bij stille tocht Rotterdam: 'Als we opgepakt worden, dan is het maar zo'

Als de deelnemers aan de stille tocht zaterdag in het centrum van Rotterdam toch besluiten om om 17:00 uur te beginnen met hun protest, dan zal burgemeester Aboutaleb die per direct beëindigen. Dat heeft de gemeente Rotterdam aan de organisatie van de tocht laten weten. Het gaat om een tocht als ondersteuning van Riffijnse activisten die slecht behandeld zouden worden in Marokko.

De tocht, waarbij de deelnemers met kaarsjes door de stad trekken, zou zo'n duizend mensen gaan trekken.

De gemeente Rotterdam wil, sinds de problemen rondom Koerdische demonstraties in de stad, niet langer dat er 's avonds gedemonstreerd wordt, vanwege de veiligheid. De organisatie kreeg de mogelijkheid om al om 15:00 uur te beginnen, maar dat weigert organisator Adbennatij Benseddik. "Dat krijg je dan twee dagen van te voren te horen, terwijl we een maand geleden het verzoek hebben ingediend."

In een brief schrijft burgemeester Aboutaleb dat de tocht zorgt voor gevaren, omdat die samenvalt met de avondspits, van vertrekkend winkelpubliek. Zeker in het donker zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Ook is er niet genoeg politie beschikbaar om de stoet te begeleiden.

Verder zegt de burgemeester dat als de organisatie zich niet aan de regels houdt, hij de demonstratie door de politie mag laten beëindigen. "Als we opgepakt kunnen worden, dan is dat maar zo", zegt Benseddik. "Maar we staan hiervoor. Een stille tocht met kaarsen moet je gewoon niet overdag doen."

Twee jaar geleden liepen er nog een paar duizend mensen mee. Die tocht verliep toen zonder problemen.