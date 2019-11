Straatvraag: 'We leven hier in een egoïstische maatschappij'

Rotterdam heeft zijn eigen Klimaatakkoord gepresenteerd. De CO2-uitstoot moet de komende tien jaar worden gehalveerd. Een interessant moment om te kijken of Rotterdammers überhaupt wel bezig zijn met het klimaat.

"Nee, daar ben ik niet mee bezig", antwoord een jonge man stellig. "Het interesseert me gewoon weinig. Of heel Europa moet er mee bezig zijn, want alleen Nederland heeft geen zin."

Niet alleen hij heeft die mening. "Nederland staat natuurlijk vooraan te trappelen altijd. Maar, hoe is het in de rest van de wereld?", denkt de man hardop.

Toch denkt het gros van de ondervraagden dat het belangrijk is om stil te staan bij het milieu en zelfs om een bijdrage te leveren. Waar de een er voor kiest om minder in de auto te stappen, zegt de ander bijvoorbeeld minder onder de douche te stappen.

Egoïsme

"We leven in een egoïstische maatschappij hier. Mensen rijden auto en blijven autorijden", een mevrouw legt uit dat de mentaliteit van veel mensen gewoon moet veranderen. "Die denkwijze van: als ik tien minuten moet lopen, dan pak ik de auto maar."

'Nederland is een kleine vervuiler'

Op Rijnmond.nl vroegen we je naar je mening over het klimaat. Uit onze rondvraag onder meer dan vierhonderd mensen blijkt dat het merendeel niet met het klimaat bezig is.

Zo'n 66% vindt dat Nederland een kleine vervuiler is en grotere vervuilers eerst aangepakt moeten worden. De overige 34% is wél met het klimaat bezig.