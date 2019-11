Vrienden van slachtoffers doen hun verhaal over 'kopschop'-incident Gorinchem

Er is nog veel onduidelijkheid rond de grote vechtpartij tussen twee groepen tieners in Gorinchem. De afgelopen dagen werden beelden van een vechtpartij massaal gedeeld op sociale media. Maar die laten niet het hele verhaal zien van wat er speelde. Dat blijkt uit een gesprek van onze verslaggever met twee vrienden van de slachtoffers die aanwezig waren bij de vechtpartij.

Ze vertellen dat de aanleiding van de vechtpartij een gebeurtenis op de kermis zou zijn geweest.

Meisje

De 'kopschoppers' kwamen volgens de tieners die wij spraken, verhaal halen in het park. Het gerucht ging dat één van de jongens uit hun groep op de kermis in Gorinchem een meisje in haar billen heeft geknepen. De slachtoffers zeggen dat dat 'onzin' in.

Daarop volgde een een-op-een-gevecht tussen de vriend van het meisje en de jongen die in haar kont zou hebben geknepen. Nadat vrienden van de geslagen jongen zich met het gevecht bemoeiden, sloeg ook de rest van de groep jongens die verhaal kwam halen toe.

Er zou daarna ook nog zijn gevochten naar aanleiding van een eerdere ruzie tussen weer andere jongens.

Niet meer naar buiten

In totaal hebben zo'n twintig jongens gevochten vorige week vrijdag. Drie jongens zijn in elkaar geslagen. De jongen die op de grond lag en trappen op zijn hoofd kreeg, heeft inmiddels alleen nog wat last van zijn kaak. Er kwam wel bloed uit zijn oor na de vechtpartij, volgens de betrokken jongens. Hij durft niet meer naar buiten zeggen ze.

Daarnaast is niet bekend dat een slachtoffer ernstige verwondingen aan de vechtpartij heeft overgehouden.

Rustig

Volgens de twee jongens die met onze verslaggever spraken, zijn er niet vaak vechtpartijen in Gorinchem. "Het is hier normaal super rustig. We proberen het ook voor omwonenden rustig te houden. Dan komt die groep in een keer en die gaat er op inbeuken."

De politie zegt het kermis-scenario inderdaad te kennen, maar heeft ook nog andere scenario's.

De getuigen wensen anoniem in beeld te komen. Namen zijn bekend bij de redactie.