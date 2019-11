Suikerklontjes zijn het geheim van de oudste Schiedamse (107) ooit

Volgens mevrouw Paauwe zelf is ze nog heel gezond. Toch was ze de avond voor de grote dag niet zo lekker en moest de dokter even langskomen. Desalniettemin zit mevrouw Paauwe met een grote glimlach aan het gebak en neemt ze alle bedrijvigheid rustig in zich op.

Het geheim van ouderdom

De 107-jarige vertelt dat haar geheim een gezond leven is. Ze heeft altijd op hoog niveau geturnd en gezond geleefd. Hiernaast heeft mevrouw Paauwe te allen tijde een positieve instelling.

Kleindochter Kitty grapt dat haar oma's ouderdomsmedicijn juist iets is wat velen als ongezond zouden beschouwen. "Ze snijdt iedere keer suikerklontjes. Ik maak geen grapje. Bij alles wat ze eet, moeten er suikerklontjes bij."

De familie en vrienden van mevrouw Paauwe praten met veel liefde over hun oude omaatje. "Ik heb mevrouw Paauwe nog nooit chagrijnig gezien. Altijd vrolijk, altijd positief. Alles kon altijd, niks was een probleem", vertelt familievriendin Betty Grund.

Bijzonder cadeau

Bij een bijzondere leeftijd, hoort ook een bijzonder cadeau. Mevrouw Paauwe krijgt daarom van gemeente Schiedam een eigen bankje bij haar verzorgingstehuis Frankeland. Het bankje is een blijvend monument en zal een aandenken aan mevrouw Paauwe en haar bijzonder leeftijd zijn.