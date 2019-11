Expert: Operatie laatste redmiddel bij CTS

Ze is niet vaak ziek, maar vandaag moest ze verstek laten gaan: huisarts Jeanette Caljouw uit het Rijnmond Expertteam. Dus kwam ze niet op de fiets uit Ridderkerk naar de studio van Radio Rijnmond in Rotterdam, maar belde ze in.

Jeanette is geopereerd aan het Carpale Tunnel Syndroom (CTS) een beknelling van een zenuw in de pols. "De operatie is een fluitje van een cent, maar het moest toch gebeuren omdat ik krachtverlies kreeg in mijn hand", vertelt de huisarts. "Ik heb het al achttien jaar, maar had nooit erg last."

Tintelende vingers

CTS is een zenuwbeknelling die redelijk vaak voorkomt. "Per jaar zien huisartsen zo'n vier tot zes nieuwe patiënten met deze aandoening. Meestal hebben mensen last van tintelende vingers. Bij een kwart van de mensen, gaat het vanzelf binnen een jaar over."

Maar na langere tijd kan er ook krachtverlies optreden. Een operatie is dan een laatste redmiddel. Eerst wordt geprobeerd de symptomen weg te nemen met medicijnen of met het spalken van de pols tijdens de nachturen.

Vaker bij vrouwen

De aandoening komt regelmatig voor bij zwangere vrouwen en bij vrouwen in de leeftijd van veertig tot zestig jaar. Jeanette adviseert mensen die last hebben van de symptomen om naar de huisarts te gaan. Die kan snel vaststellen of je last hebt van het Carpale Tunnel Syndroom.

