Organisator rif-mars: 'We zijn geen Koerden!'

Een eerder protest in Rotterdam tegen de situatie in Marokko | Foto: Robin Utrecht (ANP)

De organisatie van de mars in Rotterdam tegen de politieke situatie in Marokko zegt dat het een vreedzame stille tocht moet worden. "We zijn al drie jaar bezig met demonstraties in Rotterdam waar duizenden mensen op af zijn gekomen. Nooit is er een probleem geweest", zegt Adbennatij Benseddik vrijdag op Radio Rijnmond.

Zaterdag verwacht hij om 17:00 uur ongeveer duizend deelnemers aan de mars. Maar de gemeente wil na de problemen rond het Koerdische protest van een paar weken geleden liever geen demonstraties meer in het donker. Burgemeester Aboutaleb staat de mars daarom alleen toe tussen 15:00 uur en 17:00 uur. Ook is er niet genoeg politie beschikbaar om de stoet te begeleiden.

"Wij zijn geen Koerden", vervolgt Benseddik. "Dat Koerden problemen hebben veroorzaakt, betekent niet dat wij dat ook gaan doen. Het is een stille tocht die netjes moet verlopen met aangestoken kaarsjes. Het is geen demonstratie, het is een stille tocht. Daar moet hij (burgemeester Aboutaleb, red) ook verschil in maken."



De wereldwijde protesten ontstonden toen een visverkoper in 2016 in het Marokkaanse Rif-gebied om het leven kwam na een ruzie met de autoriteiten over een partij vis. De opstand die volgde kwam bekend te staan als de Rif-protesten.

De route van zaterdag in Rotterdam gaat via het Kruisplein via het Weena, de Coolsingel en de Mauritsweg naar het Schowburgplein. Dat is al een andere route dan de organisatie eerder had voorgesteld. "Ze hebben de route aangepast en daar ben ik mee akkoord gegaan, alleen met de verandering van het tijdstip ga ik echt niet akkoord."

Benseddik is boos over de plotselinge verandering van tijd, omdat de aanvraag al een maand geleden is gedaan en er flyers zijn gedrukt.



"Ik voel alsof ik nu in Marokko of Egypte ben. Ik voel niet eens dat ik in Nederland ben. Mijnheer Aboutaleb komt met regels die wij niet eens in Nederland hebben. Dit zijn regels die hij zelf verzint. Laatst was er een artikel dat hij een soort avondklok heeft ingesteld in Rotterdam. Rotterdam is dood aan het gaan in de avond."