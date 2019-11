Tweede Kamerlid bezoekt gedupeerde Brielse huiseigenaren

Een hart onder de riem steken. Meer kon PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer vrijdag niet doen voor de gedupeerde huiseigenaren van de Van Sleenstraat in Brielle. De kopers zitten met de handen in het haar nu hun bijna afgebouwde huizen door de brandweer onbewoonbaar zijn verklaard. Door fouten bij de bouw zijn de woningen niet brandveilig.

Met klapperende oren hoorde Nijboer de verhalen van de kopers aan. Hij stelde eerder Kamervragen over de kwestie, maar kreeg vooralsnog teleurstellende antwoorden van de minister.

“Dit is een groot persoonlijk drama”, vertelt Nijboer. “Deze mensen zijn gewoon opgelicht. De aannemer is failliet en er zat een crimineel achter de bouwgarantie. Het wordt dus een moeilijke zaak, maar er moet een oplossing komen. Deze kopers kunnen hier namelijk niks aan doen.”

Nancy Snijders en Dineke van Ommen leiden het Tweede Kamerlid rond door hun woningen. Af en toe lopen de emoties hoog op. “Het voelt onwerkelijk dat we dit meemaken”, legt Nancy uit met de tranen in haar ogen. “Je denkt dat je in een land woont waar alles goed geregeld is. Maar nu ontbreekt er wetgeving en trekt iedereen de handen van ons af. Zoek het maar uit.”

De kopers zitten nu met dubbele lasten en met enorme bedragen die neergelegd moeten worden om de woningen te renoveren. En zonder aannemer die dit dan zou doen, want EPS bouw is failliet. Ook de gemeente geeft aan, behalve bemiddelen met hypotheekverstrekkers, weinig te kunnen doen.

Nijboer gaat zich in ieder geval hard maken voor een landelijk garantiefonds. “Daar hebben deze mensen niets aan, maar het is belangrijk dat het er komt.” Van Ommen en Snijders beamen dat. “Dit mag niemand meer overkomen.”