Rif-mars afgelast: 'We willen geen confrontatie met de politie'

Een eerder Rif-protest in Rotterdam | Foto: Robin Utrecht (ANP)

De Rif-mars in het centrum van Rotterdam is afgelast. Volgens de organisatie is dat in goed overleg met de politie besloten.

Volgens Adbennatij Benseddi heeft de politie duidelijk gemaakt dat ze zou ingrijpen als de organisatie de mars zaterdag om 17:00 zou doorzetten. Burgemeester Aboutaleb had alleen toestemming gegeven voor een protest eerder op de dag, na het uit de hand lopen van een Koerdische demonstratie een paar weken geleden. Aboutaleb wil niet meer dat er in de avonduren gedemonstreerd wordt in zijn stad.

"We willen geen confrontatie met de politie", zegt Benseddi. Maandag stapt hij naar een advocaat om te bekijken of ze iets tegen het demonstratieverbod kunnen beginnen. De organisatie overlegt over een nieuwe datum voor een stille tocht.

De wereldwijde protesten ontstonden toen een visverkoper in 2016 in het Marokkaanse Rifgebergte om het leven kwam na een ruzie met de autoriteiten over een partij vis. De opstand die volgde kwam bekend te staan als de Rif-protesten.