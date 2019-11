In een bedrijfspand aan de Stoofweg in Ouddorp heeft korte tijd een flinke brand gewoed. Het gaat om een bedrijf dat producten maakt van polyester.

Volgens een woordvoerder van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak.

Een half uur later was de brand geblust. De brand is ontstaan in een portacabin in het gebouw. De oorzaak wordt onderzocht.