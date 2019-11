Trein naar Rotterdam mogelijk beschoten

Ook een andere trein lijkt doelwit te zijn geweest. Op het station van Eindhoven is een trein binnengereden met één kapotte ruit. De politie laat weten dat ze serieus rekening houdt met twee schietincidenten.

NS-topman Roger van Boxtel reageert op Twitter op de incidenten. "Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten... Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen!!", aldus Van Boxtel.



Niels Wenstedt uit Dordrecht zat in het treinstel dat werd beschoten. Hij stapte in op station Tilburg en sprak met Omroep Brabant.

"Opeens stonden we in Breda stil. Ik heb niet gemerkt dat we werden beschoten. Toen we stilstonden kwam de machinist in onze coupé en hij riep om dat we mogelijk waren geraakt door een kogel. Iedereen moest de trein uit omdat de ramen nog konden barsten."