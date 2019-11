Weer aanhoudingen op Lijnbaan Rotterdam na eerdere plunderingsdreiging

Zeven jongeren in de leeftijd van 11 tot 22 jaar werden meegenomen naar het bureau. Ze hadden volgens een woordvoerder van de politie messen en bivakmutsen bij zich of konden zich niet identificeren.

De 22-jarige man liep tegen de lamp toen hij agent in burger bedreigde met een mes. Die had de man aangesproken, omdat hij een fles op straat gooide. De knul trok zijn mes en werd direct tegen de grond gewerkt.

De politie had vrijdag al aangekondigd dat ze extra aanwezig zou zijn in het centrum van Rotterdam. Ruim 70 agenten waren aanwezig in de stad. Sinds twee weken duiken geregeld berichten op dat jongeren oproepen tot een zogeheten 'flitsplunderactie'. Een Rotterdammer van 15 jaar oud werd aangehouden voor opruiing. Hij zou hebben opgeroepen tot plunderen.

Het begon met een oproep om de Bijenkorf te plunderen, maar vorige week vrijdag werden elf jongeren opgepakt in de buurt van JD Sports. De sportketen is in meerdere steden in Europa al doelwit geweest van plunderingen door groepen jongeren.