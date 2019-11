Ricardo Moniz na verlies Excelsior: 'We blijven altijd geloven in promotie'

Ricardo Moniz: 'We blijven altijd geloven in de promotie'

Dat Excelsior een achterstand van 11 punten heeft koploper Cambuur is voor trainer Ricordo Moniz geen enkele reden om niet meer in promotie te geloven. "Er zijn genoeg mogelijkheden om te promoveren dus we moeten de moed erin houden."

De trainer heeft het gevoel dat de moed er 'absoluut' in blijft met hem aan het roer bij Excelsior. "Deze vraag komt heel snel. Ik heb die twijfel niet."

De trainer gaf ook zijn analyse over de 1-2 nederlaag tegen FC Volendam. "In de eerste helft liepen we constant achter de feiten aan en de jongens waren te stil onder elkaar. In de tweede helft was er gelukkig meer koppeling tussen hen. Na die 1-2 zouden wij nog zomaar kunnen winnen."

In de video hierboven is het volledige interview met Ricardo Moniz te bekijken.