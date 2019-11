Gezochte trambestuurder op foto uit 1970 gevonden

Zijn naam is Wim Valkenburg en hij keek als trambestuurder toe, toen op 28 oktober 1970 een elfjarig verkeersbrigadiertje per ambulance werd afgevoerd. Het jongetje was aangereden door een auto in Rotterdam-West.

Dat tafereel stond op een foto bij een artikeltje in Het Vrije Volk de volgende dag. Het jongetje van toen, Theo Langstraat, heeft altijd willen weten wie de trambestuurder op de foto was, zodat hij hem zou kunnen vragen wat hij van het ongeluk heeft gezien. "Ik heb in de loop der jaren wel geprobeerd om bij de RET die man te achterhalen. Maar dat is niet gelukt." Daar schakelde Theo De Zoekmachine van Rijnmond in.

Oproep op Rijnmond.nl

Het verhaal van Theo en de oude foto van het ongeluk kwamen op Rijnmond.nl. Het leverde veel reacties op. Onder anderen van Rob van den Heuvel van de RET. Samen met een gepensioneerde collega bekeek hij de foto. "En toen kwamen we tot de conclusie dat het Willem Valkenburg was."

Wim Valkenburg zelf had ondertussen de foto toegemaild gekregen van zijn zoon. Die had zijn vader niet herkend, maar dacht: 'hij heeft bij de RET gewerkt, misschien weet hij wel wie het is'.

In eerste instantie had Wim zichzelf ook niet herkend, maar na wat dieper nadenken kwam het hele gebeuren toch weer boven. Hij was geen getuige geweest van de aanrijding, maar was bestuurder van een van de trams die achter het ongeluk tot stilstand waren gekomen.

Diepe indruk

"Ik kan alleen vertellen dat het indruk gemaakt heeft, want ik had sympathie voor die jonge kinderen die hun leeftijdgenootjes hielpen met oversteken op een heel gevaarlijke weg", zegt Wim.

Daarmee is de zoektocht van Theo Langstraat deels geslaagd. De bestuurder van de eerste tram van lijn 6, die de aanrijding van Theo wel zou moeten hebben gezien, is waarschijnlijk een andere persoon op de foto. Een al wat oudere man, op de rug gezien, die Karel heet volgens Wim Valkenburg, maar van wie hij de achternaam niet meer weet.