Tijd dringt voor Dierenambulance Rotterdam om nieuw onderkomen te vinden

De vraagprijs voor het pand en de grond is 185.000 euro kosten koper en daarom zijn, vrijwilligers van het eerste uur, Joke Boot en Piet van Berkel een doneeractie begonnen. Doel is om met het geld het pand over te nemen van de gemeente, maar na een aantal maanden is er nog maar 1873 euro gedoneerd. Het lijkt dus een kansloze missie.

"Daarom roepen we nu bedrijven op om ons te helpen", legt Joke Boot uit. "We rijden heel vaak uit om een bedrijf te helpen dat een probleem heeft met een dier. Bijvoorbeeld een duif in een fabriekshal. We hopen dat zij nu óns willen helpen met een geldbedrag."

Ook als het niet lukt om het pand aan te kopen of een andere betaalbare locatie te vinden gaan Joke en Piet samen met de andere vrijwilligers toch door met de dierenambulance.

'Dit is ons leven'

"Dit is ons leven. We willen er nog lang niet mee stoppen. Desnoods gaan we weer net als vroeger vanuit ons woonhuis werken. We hopen dat het zover niet komt omdat we thuis geen dieren kunnen opvangen."

Dierenambulance Rotterdam en Omstreken heeft nog tot juni om het benodigde bedrag te verzamelen.