Zes Rotterdammers krijgen hete adem justitie in de nek

Justitie heeft zes Rotterdammers aanwezen als vuurwapengevaarlijk. De inwoners zijn per brief gewaarschuwd dat ze vanaf december overal in de stad kunnen worden aangehouden en gefouilleerd op wapenbezit.

De zes zijn zorgvuldig uitgezocht, zegt de Rotterdamse hoofdofficier van Justitie Rene de Beukelaer vrijdagavond in Nieuwsuur.

"We hebben die mensen gescreend op in wat voor netwerken zit je? Gebruiken die excessief geweld? Hoe ziet je strafblad eruit? Wat voor informatie hebben we over je? Bijvoorbeeld dat de inlichtingendienst zegt dat deze man altijd een wapen op zak heeft."

Topje van de ijsberg

De zes zijn het topje van de ijsberg, denkt De Beukelaer. "We beginnen met deze zes. Dit zijn voor ons de meest bekende en die ook het hoogst scoren in de risicoprofielen."

"Maar van de zes is er één inmiddels veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Die heeft geschoten en dat is een poging tot doodslag geweest. En één jongen is veroordeeld voor het voor handen hebben van een mitrailleur. Dus die gaat ook niet meer gefouilleerd worden."

Met persoonsgericht fouilleren willen politie en justitie wat doen tegen de vele schietpartijen in Rotterdam en omgeving. De teller staat inmiddels op 90 en het jaar is nog niet voorbij. Ook zijn er veel steekpartijen in de stad, met name onder jongeren.

Het persoonsgericht fouilleren is een experiment van een half jaar, waarbij justitie de randen van de wet opzoekt. Volgens de wet is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Critici van deze nieuwe maatregel zeggen dat justitie dit principe nu aan de kant schuift.