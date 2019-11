Heel Alblasserdam verrast met ontbijtje aan de voordeur

Een supermarkt in Alblasserdam heeft alle inwoners van het Damdorp verrast met een gratis ontbijt. Aan alle ruim achtduizend voordeuren van het dorp is een tasje gehangen met eten en drinken.

In de nylon tasjes zitten onder meer witte bolletjes, jam, kaas, sap, thee en appelstroop. De actie is drie maanden lang in alle stilte voorbereid, zeggen de supermarkteigenaren tegen Alblasserdamsnieuws.

De ontbijtjes zijn zaterdag in alle vroegte rondgedeeld door de plaatselijke korfbalvereniging en familie en vrienden van de supermarkteigenaars. De supermarkt hield de actie omdat de winkel een half jaar geleden is geopend in Alblasserdam.

"Ik werd vanmorgen wakker en toen hing er een boodschappentas met boodschappen aan de deur. Blijkt dat de hele straat vol hangt, blijkt later het hele dorp vol te hangen", meldt een enthousiaste inwoner.

Tasjes die aan het eind van de middag nog aan de deur hangen, worden weer opgehaald.

Ook burgemeester Jaap Paans is enthousiast over de actie. Hij noemt het een 'Plus-punt' om Alblasserdammer te zijn.