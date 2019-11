Amateurvoetbal: Zeges Excelsior Maassluis en Barendrecht

Excelsior Maassluis heeft na drie zege loze wedstrijden in de tweede divisie weer weten te winnen. De 'tricolores' wonnen in Maassluis met 2-0 van Scheveningen. Redouan Omar Ouali was de gevierde man aan de kant van Excelsior Maassluis. Hij nam beide goals voor zijn rekening.

Vroeg in de wedstrijd waren de grootste kansen voor Scheveningen. De 'Schollenkoppen' wisten echter niet te profiteren van enkele opgelegde mogelijkheden. Na rust speelde Excelsior Maassluis beter en beloonde het zichzelf in minuut 78 door een treffer van Redouan Omar Ouali. In blessuretijd speelde Scheveningen va-banque, waardoor keeper Wesley Zonneveld met een vrije trap mee in de aanval was. Daarvan profiteerde Omar Ouali door vanaf eigen helft de 2-0 binnen te schieten.

De zege was uitermate welkom voor de ploeg van trainer Dogan Corneille. Excelsior Maassluis heeft zich namelijk vijf punten weggespeeld bij de onderste ploegen. De Maassluisers bezetten de twaalfde plaats met zeventien punten.

Overige uitslagen tweede divisie:

Kozakken Boys - ASWH 3-0

Jong Sparta - Noordwijk 4-0

Derde divisie

BVV Barendrecht heeft de goede vorm van de laatste weken in de derde divisie vast weten te houden tegen VVSB. Op sportpark De Bongerd in Barendrecht werd het 3-1 in het voordeel van de ploeg van trainer Jack van den Berg.

Na een kwartier bracht ex-prof Niels Vorthoren de Barendrechters op voorsprong. Ramy Salem verdubbelde de voorsprong nog voor rust. Zes minuten voor tijd gooide Vorthoren met zijn tweede goal de wedstrijd in het slot. De treffer van Wout Heemskerk voor VVSB in de 90e minuut kwam te laat voor een Noordwijkerhoutse stunt.

Door de zege stijgt Barendrecht naar de achtste plaats met negentien punten uit dertien wedstrijden.

Overige uitslagen derde divisie:

SteDoCo - Ajax 4-0

Hoofdklasse

In de hoofdklasse stuntte VV Capelle tegen koploper AZSV. In Aalten wonnen de Capellenaren met 2-1. Kevin van la Parra zette de Capelse formatie op 1-0. Sjoerd te Boekhorst deed names AZSV wat terug. Capelle hield stand en beloonde het goede optreden tien minuten voor tijd met de winnende treffer van Rutger de Bos.

De zege op de koploper brengt Capelle de zesde plaats met negentien punten, zes punten minder dan koploper AZSV.

Overige uitslagen hoofdklasse:

FC ’s-Gravenzande – Spijkenisse 1-1

Zwaluwen – Achilles’29 4-1

SC Feyenoord – Achilles Veen 2-1

Rijsoord – ARC 2-4

Sportlust’46 – Smitshoek 4-1