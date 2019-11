Excelsior Maassluis en Barendrecht in Zuid-Holland Sport

Speelronde dertien staat op het programma in de tweede en derde divisie. Voor zowel Excelsior Maassluis als BVV Barendrecht een belangrijke ronde met het oog op stijgen op de ranglijst. En natuurlijk is Rijnmond daar vanaf 14:00 uur, samen met Omroep West, bij met Zuid-Holland Sport.

Excelsior Maassluis ontvangt om 14:30 uur op sportpark Dijkpolder Scheveningen. De 'tricolores' bezetten een teleurstellende veertiende plaats in de tweede divisie. Tegenstander Scheveningen is momenteel een directe concurrent op de vijftiende plaats. Voor de ploeg van trainer Dogan Corneille noodzaak te winnen om zo weg te blijven bij de nacompetitie-plekken. Commentaar bij de wedstrijd is van Philip van Es.

Degradant BVV Barendrecht kent nog geen gelukkig seizoen in de derde divisie, maar krabbelt langzaamaan op. De ploeg van trainer Jack van den Berg is de laatste drie wedstrijden ongeslagen en vindt zichzelf terug op de tiende plaats. Op sportpark De Bongerd treft Barendrecht om 14:30 uur VVSB. Bij winst op de Noordwijkerhouters, klimt Barendrecht over VVSB heen. Sjoerd Keizer verzorgt het verslag bij Barendrecht - VVSB.

De uitzending van Zuid-Holland Sport begint om 14:00 uur en is te beluisteren via Rijnmond en Omroep West.

Overige wedstrijden in Zuid-Holland Sport

Ter Leede - DVS'33

Quick Boys - AFC

Rijnsburgse Boys - Katwijk