De politie heeft in een huis in Stellendam bijna 170 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. De bewoner is aangehouden.

Agenten deden de vondst nadat de verdachte in Tiel tegen de lamp was gelopen. Hij bleek illegaal vuurwerk in zijn auto te hebben liggen.

De politie is daarna ook in zijn huis in Stellendam gaan kijken. In de schuur bij het huis lagen dozen met onder meer cobra's en shells. Het vuurwerk is in beslag genomen.