Donner in de Bieb trekt vooral toeristen en studenten

Donner in de Bieb in trek bij toeristen en studenten

De nieuwste vestiging van Donner in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam wordt vooral bezocht door studenten en buitenlandse toeristen. Dat is de conclusie na de eerste week dat de mini-boekhandel daar een plekje heeft gekregen.

De winkel van ruim honderd vierkante meter in de grote bibliotheek is een aanvulling op de onlangs gerenoveerde grote Donner aan de Coolsingel. Boekverkoper Hubert van Belois denkt dat de locatie een goede aanvulling is op de bieb, maar is zelf ook benieuwd naar het succes. "Het eerlijke antwoord is dat we nog helemaal niet weten of het gaat lukken. Het is een soort experiment."

Het valt hem op dat veel toeristen hem weten te vinden. Daarom biedt hij in zijn mini-Donner veel Engelstalige boeken aan, onder meer (taal)gidsen en boeken over Rotterdam. Maar er is ook een tafel met Nederlandse bestsellers. "Bij de bieb zijn de echte bestsellers toch wel heel vaak uitgeleend", legt Belois uit. Hij hoopt dat mensen te ongeduldig zijn om te wachten tot het boek weer wordt ingeleverd en daarom zijn winkel binnenlopen.

De nieuwe vestiging van Donner is te bereiken via de bibliotheek en direct via een ingang aan de Binnenrotte.

Chris Vemer ging op bezoek bij de mini-boekhandel. Luister het gesprek met Hubert van Belois terug door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.