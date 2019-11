'De Terugkeer geeft een supermooi beeld van de regio'

Tony Torn was regieassistent en bedacht samen met regisseur André van der Hout hoe scenes gedraaid moesten worden. Bij grote scenes speelde hij mee als figurant. Torn staat normaal voor de klas, maar voor dit project zette hij zijn baan een jaar lang op pauze.

"Wat me het meest is bijgebleven aan het project zelf, is dat we het helemaal hebben gedaan met niet-professionele acteurs. Dat is bijzonder aan deze serie. Daardoor waren er wel meer draaidagen nodig dan bij een serie die wordt gemaakt met professionals alleen."

Volgens Torn geeft de serie een mooi beeld van de regio. "Er zit archiefbeeld in, wat voor mensen ook supermooi is om te zien. Rozenburg, Maassluis, de Maasvlakte", somt hij op. "Maar het is ook een superspannend drama", voegt hij eraan toe.