D66 Rotterdam wil debat over beperking demonstratierecht

Het Rotterdamse D66-raadslid Nadia Arsieni wil in debat met burgemeester Ahmed Aboutaleb. Die verbood demonstranten zaterdag om 17:00 uur een protesttocht te lopen door het centrum van Rotterdam. De tocht was bedoeld als ondersteuning van Riffijnse activisten die in Marokko slecht worden behandeld.

Aboutaleb is altijd stellig geweest in zijn verdediging van het recht op demonstreren. Nadat een protest in Rotterdam door Nederlandse Koerden tegen de Turkse inval in Syrië uit de hand liep, zei hij demonstraties in de avond misschien niet meer toe te staan. Het zou dan lastiger zijn voor de politie om de veiligheid van iedereen te bewaren.

Grondrecht

Daarom mochten honderden Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond niet hun geplande stille tocht tegen het schenden van mensenrechten lopen. D66-raadslid Arsieni is daar niet over te spreken. "Demonstreren is een grondrecht dat niet kan worden ingeperkt! Bovendien gaat het hier om een stille tocht. Ik heb een debat met de burgemeester aangevraagd om dit op te helderen", schrijft ze op Twitter.

De demonstranten mochten van de burgemeester van 15:00 uur tot 17:00 uur door de stad lopen. Dat wilden de demonstranten niet, omdat ze juist met kaarsen door het donker wilden lopen.



Uiteindelijk besloot de organisatie de stille toch af te blazen, om confrontaties met de politie te voorkomen. De gemeente had laten weten te handhaven, mochten de demonstranten toch om 17:00 uur gaan lopen.

In 2017 en 2018 waren er ook protestmarsen voor de Riffijnse zaak in Rotterdam. Die zijn zonder ongeregeldheden verlopen.