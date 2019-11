Inbraakgolf in Maassluis: 'Meer inbraken dan normaal'

Een raam dat is opengebroken bij een inbraak in Maassluis

In Maassluis worden meer agenten ingezet om de inbraakgolf in de stad tegen te gaan. Volgens mediapartner WOS werd er in Maassluis onlangs tien keer 'succesvol' ingebroken en waren er acht inbraakpogingen: een verdubbeling ten opzichte van andere jaren.

"We hebben meer inbraken dan normaal gedurende deze tijd van het jaar", geeft wijkagent Koos van Holstein toe.

In een woning aan de Ververij was het bijvoorbeeld raak. Het raam werd met een breekijzer geforceerd, waarna inbrekers toesloegen. "Heel het huis is toen overhoop gehaald. De gordijnen waren dicht", vertelt de man bij wie thuis is ingebroken.

Hij was tijdens de inbraak op vakantie. Zo werden een auto, sieraden, beeldjes, trouwringen en een ketting van de moeder van de man geroofd. "Ik ben nogal geschrokken, maar mijn vrouw meer dan ik. Zij zat gelijk in de put."

'Hopen op een heterdaad'

De inbraakgolf heeft bij de politie in Maassluis een hoge prioriteit. "Er wordt 24/7 gebruik gemaakt van de noodhulp in Maassluis. Daarnaast zetten we andere diensten van Politie Eenheid Rotterdam in", zegt wijkagent Van Holstein. Ook is op de kruising tussen Scheerderij en Ververij een mobiele camera geplaatst.

Verder gaat een flexteam van de politie in Maassluis aan de slag. "Die gaan opvallend en ook onopvallend -in burger- de wijken in. Te voet, op de fiets, met een scooter, met een kinderwagen of hond. Zodat je niet opvalt in het normale straatbeeld", vertelt wijkagent Van Holstein. Op die manier moet een inbreker op heterdaad worden betrapt.