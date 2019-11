Bij een aanrijding op de Bosdreef in Rotterdam is een persoon gewond geraakt. Het gaat om een 23-jarige automobilist.

De auto sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand. "Gelet op de enorme schade aan die auto is de bestuurder overgebracht naar het ziekenhuis", aldus de politie.

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Onderzoek moet bepalen of er sprake is van drugs- of alcoholgebruik.