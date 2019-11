Aboutaleb: organisatie sloeg alternatief voor Rif-mars af

Een eerder protest in Rotterdam tegen de situatie in Marokko | Foto: Robin Utrecht (ANP)

De betoging tegen de politieke situatie in Marokko stond voor zaterdag 17:00 uur gepland, maar Aboutaleb wil niet dat in Rotterdam nog langer in het donker actie wordt gevoerd.

Volgens Aboutaleb heeft de organisatie in gesprekken met medewerkers keer op keer laten weten dat "de burgemeester beïnvloed wordt door de Marokkaanse regering en dat hij daarom de demonstratie niet wil".

De demonstratie tegen de politieke situatie in Marokko mocht zaterdag alleen eerder op de dag doorgaan. "We hebben sinds weken te maken met een uitzonderlijke situatie in het centrum als het donker wordt in verband met de dreiging van plunderingen in de Koopgoot, de Bijenkorf en JD sports", schrijft de gemeente daarover. "Als er geweld uitbreekt, hebben we onbeheersbare situatie te pakken."



Organisator Adbennatij Benseddi van de Rif-mars besloot uiteindelijk om de mars dan maar helemaal af te blazen. Maandag volgen gesprekken met een advocaat over eventuele juridische stappen tegen de gemeente. Het Rotterdamse D66-raadslid Nadia Arsieni wil in debat met Aboutaleb over de voorwaarden voor toekomstige demonstraties.De wereldwijde protesten ontstonden toen een visverkoper in 2016 in het Marokkaanse Rifgebergte om het leven kwam na een ruzie met de autoriteiten over een partij vis. De opstand die volgde kwam bekend te staan als de Rif-protesten.