Gewonde bij steekpartij in Rotterdam

In Rotterdam-Noord is zaterdagavond een man neergestoken. Dat gebeurde rond 20:00 uur in de Groen van Prinstererstraat.

Volgens de politie is het slachtoffer door een traumateam ter plaatse behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is ernstig gewond geraakt.

Getuigen zeggen dat agenten in een container zoeken naar meerdere steekwapens. Die zouden zijn gedumpt. De politie spreekt met omwonenden om een beter beeld te krijgen wat er zich heeft afgespeeld. De dader is nog spoorloos.

Korte tijd later kwam er bij de politie ook een melding binnen over een vrouw die door een man met een mes werd bedreigd in een woning in de Beverwaard. Agenten reden snel naar de Eijsdenstraat. Daar aangekomen bleek het te gaan om een ruzie in de relationele sfeer.

De man vluchtte bij het zien van de politie in een auto weg en ramde daarbij meerdere geparkeerde wagens. De politie is naar hem op zoek.