Man neergestoken na ruzie met groep jongeren

In Rotterdam-Noord is zaterdagavond een man neergestoken nadat hij ruzie had gekregen met een groepje rondhangende jongeren.

Kort na 20:00 uur werden de hulpdiensten door getuigen gewaarschuwd omdat ze zagen dat er iemand was neergestoken op de Abraham Kuyperlaan.

De 49-jarige Hagenaar raakte ernstig gewond. Een traumateam kwam ter plaatse om hem te stabiliseren en daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie liet tegen het einde van de avond weten dat de man niet meer in levensgevaar is.

De politie begon direct een klopjacht op de verdachten. Rond 21:15 uur wisten agenten een 17-jarige Rotterdammer aan te houden.

Het onderzoek en de zoektocht naar de overige verdachten is in volle gang. Rechercheurs doen sporenonderzoek, praten met omwonenden en kijken of er camera's in de buurt hangen met beelden van de vluchtroute van de verdachten.