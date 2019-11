Zaalsporten: Na dames ook heren Sliedrecht Sport naar kwartfinale beker

In sporthal Aperloo in ‘t Harde zetten de heren van Sliedrecht Sport het twee niveau's lager spelende EVV met 3-1 opzij. De Sliedrechtse heren wonnen de eerste set met 25-19 maar werden in de tweede set onaangenaam verrast door een 25-23 setwinst voor EVV. De laatste twee sets won Sliedrecht Sport relatief eenvoudig met 25-17 en 25-16.

Dynamo Apeldoorn is de tegenstander in de kwartfinale op 21 december voor Sliedrecht Sport. De Apeldoornse ploeg versloeg in de Oostgaarde hal in Capelle aan den IJssel VCN met 3-0.

De heren van ZVH spelen zondag om 15:00 uur in de Omnisporthal in Apeldoorn tegen Dynamo voor en plekje bij de laatste acht in de landelijke beker.

Dames volleybal

Donderdagavond plaatsten de dames van Sliedrecht Sport zich al voor de kwartfinale van het bekertoernooi door VV Utrecht met 3-0 te verslaan. Zaterdagavond werd bekend dat de Sliedrechtse dames ploeg in de kwartfinale op 21 december Veracles in Groningen treft.

Korfbal

PKC boekte in de eigen sporthal in Papendrecht een eenvoudige zege op promovendus Groen Geel in de Korfbal League. Zaterdagmiddag werd het 33-24 voor de ploeg van trainer Daan Euser.

Groen Geel uit Wormer hield lang gelijke tred met PKC. Marijn van den Goorbergh sloeg het eerste gaatje met de promovendus door de 7-5 te maken. Daarna liep PKC gestaag verder uit. Topscorer aan de kant van PKC was Laurens Leeuwenhoek met maar liefst acht rake schoten. PKC staat tweede in de Korfbal League met vijf punten. Koploper LDODK heeft één punt meer.

Waterpolo

De heren van ZPB zijn er net niet in geslaagd te stunten tegen de nummer twee van de competitie, DONK. In het Inge de Bruijn zwembad werd het 13-11 in het voordeel van de Goudse bezoekers.

ZPB kwam op een 1-0 voorsprong via Neven Popovic, maar keek twee minuten later tegen een 1-3 achterstand aan. Dat gat bleef staan tot het einde van de derde periode, totdat Stefan Porobic en Onno Kuller de stand gelijktrokken tot 9-9. In het laatste kwart wist DONK de Barendrechtse hekkensluiter pas van zich af te schudden.

De nederlaag zorgt ervoor dat de rode lantaren van de eredivisie voorlopig in Barendrecht blijft. ZPB pakte tot op heden slechts één punt. Het verschil met de nummer elf, PSV uit Eindhoven, bedraagt drie punten.

Overige waterpolo-uitslagen:

SVH – UZSC 9-22

Basketbal

De dames van het Barendrechtse Binnenland kenden in de eigen Driesprong weinig moeite met Sparks uit Haren. Binnenland won ruim met 76-45, al zag het daar na het eerste kwart niet naar uit. De Groningse bezoekers pakten namelijk een 15-9 voorsprong.

In het tweede kwart begon Binnenland met het verstoren van de opbouw, waar Sparks veel moeite mee had. Mede door die tactiek werd de achterstand omgebogen in een 40-27 ruststand. Daarna trok Binnenland door en kwam Sparks niet meer in de buurt van de Barendrechters.

Binnenland blijft volop in de titelrace door de zege. De ploeg heeft zestien punten uit tien duels. Koploper Loon Lions heeft evenzoveel punten, maar een beter onderling resultaat.

De heren van Feyenoord Basketball komen zondag om 14:30 uur in actie. In het Topsportcentrum Rotterdam treft de ploeg van Toon van Helfteren hekkensluiter Apollo uit Amsterdam