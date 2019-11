Politie neemt elf rijbewijzen in bij alcoholcontrole op Erasmusbrug

De politie laat weten dat 11 vorderingen bij dertig controles veel is. "Normaal gesproken als we dertig verdachten hebben, worden er vijf rijbewijzen direct ingevorderd in verband met een hoog promillage."

Een van de verdachten was een 40-jarige Rotterdammer die acht keer teveel alcohol op had als toegestaan is achter het stuur. Omdat de man pas twee jaar in het bezit was van zijn rijbewijs, werd deze ingevorderd. "Ook kreeg hij een rijverbod van elf uur." De man kroop niet veel later toch weer achter het stuur. "We hebben hem wederom aangehouden voor rijden onder invloed, rijden tijdens rijverbod en rijden met een ingevorderd rijbewijs."