Aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is zaterdagavond de keuken van een wellnesscenter zwaar beschadigd geraakt door een brand.

Het gaat om de keuken van Spa & Wellness Hammam. De brand ontstond even voor 23.00 uur in de afzuigkap in de keuken.

De brandweer rukte uit voorzorg uit met twee bluswagens. Dit om eventueel verspreiden van de brand naar bovengelegen verdiepingen te voorkomen. De keuken raakte zwaar beschadigd door de brand en er kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond.