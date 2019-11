Gevulde koek als doping in Vlaardings zwembad

Zwemmers met een beperking gingen in zwembad De Kulk in Vlaardingen weer helemaal los op jacht naar persoonlijke records. En die sneuvelden bij bosjes. Doping? "Ja, een gevulde koek", lacht zwemmer Evano Klosteren.

De organisatie was weer in handen van de Schiedamse stichting GJVW, gespecialiseerd in jongeren- en volwassenenwerk. In De Kulk werd het slotstuk van een serie zwemwedstrijden door het hele land gehouden. Scheidsrechter Henk Labordus geniet. "Dit is misschien wel leuker dan NK's." Een hele toer is het wel want er lopen zo'n twintig vrijwilligers rond als tijdwaarnemers, juryleden en starters. "Het is een feest", zegt Ingrid Bruggeman-Bussching, die als kamprechter in het wit gekleed is.

Special Olympics

Jong en oud zwemmen verschillende afstanden. Techniek is hierbij minder belangrijk dan passie en doorzettingsvermogen. Iedereen kan een persoonlijk record zwemmen, ook zij die maar moeilijk vooruitkomen. "We kijken echt wel of ze het goed doen want straks gaan ze naar de Special Olympics en daar zijn ze nog strenger", vertelt scheids Labordus. "Ja, ik kan ook reddend zwemmen", lacht hij.

Evano Klosteren van zwemvereniging Het Y uit Amsterdam valt op met zijn gespierde torso. "Ik heb lekker gezwommen en ook pr's. Ja doping natuurlijk. Ik gebruik gevulde koek", lacht hij. Ook Schiedammer Stefan Gal is tevreden. "Maar morgen ga ik uitrusten", zegt hij luid. Een biertje in de kantine slaat hij over. "Ik moet nog naar de disco", zegt hij nog uitdruipend van de estafette. Stefan is sportief want naast het zwemmen is hij ook keeper bij het g-voetbal.

Dopingtest

Of gevulde koek verboden is? Scheidsrechter Labordus lacht. "Er zit suiker in, ik zou er mee oppassen. Cola is er ook zo eentje. De dopingtest komt zo", lacht de arbiter.

Na afloop konden alle zwemmers met een g-diploma hun nieuwe tijden inzien en de prijzen incasseren met de Olympisch Gedachte in het vaandel: meedoen is belangrijker dan winnen.