Het weer van vandaag: zonnige perioden en maximaal tien graden

Het wordt zondag rustig weer met zonnige perioden en vooral in de ochtend enkele wolkenvelden. De temperatuur wordt maximaal tien graden.

Later op de dag is het soms helder, maar ook regelmatig bewolkt. De temperatuur daalt in de nacht tot minimaal vier graden.

Vooruitzichten

Maandag wordt het overwegend bewolkt, maar nog wel droog in de ochtend. In de loop van de dag en de avond valt er wat regen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt ongeveer tien graden.

In de loop van volgende week, gaan er wel meer buien vallen. Dinsdag alleen nog vooral bewolking. Daarna kunnen we flinke buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind verwachten. De temperatuur loopt dan op tot maximaal tien graden.