Feyenoord deelt de punten met FC Groningen (1-1)

Jens Toornstra over strafschop: 'Je kunt hem geven'

Eric Botteghin: '1-1 is een terechte uitslag'

Feyenoord is in Groningen niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Luis Sinisterra zette de Rotterdammers voor rust op voorsprong en de thuisploeg maakte na de pauze gelijk uit een makkelijk gegeven strafschop.

Feyenoord speelde zonder de geblesseerde Nicolai Jørgensen, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp. De eerste helft kwam moeizaam op gang omdat beide ploegen de organisatie goed op orde hadden. Feyenoord werd twee keer gevaarlijke met schoten van Steven Berghuis van buiten het zestienmetergebied. Groningen was het meest dichtbij een goal. Ajdin Hrustic krulde de bal op de paal.

Uit een snelle tegenaanval openende Feyenoord de score. Sam Larsson stuurde Sinisterra weg, de Groningense buitenspelval zag er niet goed uit en de Colombiaan rondde af. Het was voor Groningen de eerste tegengoal in eigen huis in vijf wedstrijden. Daarna drong Groningen meteen aan zonder een echte grote kans te creëren.

Strafschop

Na rust kwam Groningen op 1-1 uit een makkelijk gegeven strafschop. Toornstra maakte een lichte overtreding en Samir Memisevic benutte het buitenkansje. Iets later mocht Feyenoord opnieuw klagen over een keuze van scheidsrechter Jeroen Manschot. Mike te Wierik hield de doorgebroken Sinisterra vast en kreeg slechts geel. Ook de VAR greep niet in.

In het restant van de wedstrijd probeerden beide ploegen te scoren, maar de echt grote kansen bleven uit tot de slotminuut. Berghuis mocht vrij inkoppen en zag zijn inzet via een verdediger naast gaan. Uit de corner kopte Leroy Fer net naast.

Scoreverloop FC Groningen - Feyenoord

32' 0-1 Sinisterra

60' 1-1 Memisevic (strafschop)

Opstelling Feyenoord

Vermeer, Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia, Fer, Kokcu, Toornstra, Berghuis, Sinisterra en Larsson (77' Narsingh).

In de video's hierboven zijn interviews met Jens Toornstra en Eric Botteghin te bekijken.