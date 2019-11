Modellenwedstrijd voor kinderen: 'Het is de bedoeling dat kinderen een leuke tijd hebben'

Een modellenwedstrijd, maar dan voor kinderen. De eerste editie van Kids Model is een feit. Kinderen van verschillende leeftijdcategorie├źn doen mee aan de wedstrijd die in het Rotterdamse Ahoy wordt gehouden. Toch hangt er vaak een taboe rondom dit soort wedstrijden. De ouders vinden het belangrijker om mee te doen, dan te kinderen. Maar daar is hier geen sprake van.

Joan Hartog is initiatiefnemer van de wedstrijd. Het idee ontstond tijdens het kijken van een tv-programma. "Ik zat toevallig Hollands Next Top Model te kijken en ik dacht: waarom heb je dit niet voor kinderen? Zo is het balletje gaan rollen en nu staan wij hier."

Fotoshoots

De kinderen die meededen aan Kids Model 2019 hebben de afgelopen maanden verschillende fotoshoots gehad. Uit die fotoshoots hebben zij ervaring opgedaan en zaterdag was grote finale.

"De wedstrijd is bedoeld voor kinderen die de droom hebben om een modeshow te lopen of ervaring willen op doen. Je kan ook afvallen, want het is een wedstrijd. Maar wij proberen de kinderen positief te coachen. De jury zal de kinderen niet afvallen of beledigen, maar vertellen hoe ze mooi op een foto kunnen staan of hoe zij moeten lopen op de catwalk", vertelt Hartog.

Taboe

Toch hangt er vaak een taboe rondom dit soort wedstrijden. Soms lijkt het alsof de ouders het belangrijker vinden dat hun kinderen mee doen, dan de kinderen zelf.

"Mesen denken vaak aan terror-ouders bij dit soort wedstrijden: ouders die hun kinderen dwingen om mee te doen, maar dat is hier niet het geval. Het is dan wel een wedstrijd, maar het is de bedoeling dat kinderen een leuke tijd hebben", vertelt Hartog.

Deborah Stam verzorgt de visagie en heeft haar dochter opgegeven: "Wij zijn op de oproep afgegaan en mijn dochter vind het hartstikke leuk, nu staat ze in de finale. Ik heb zelf geen probleem met de wedstrijd. Er is vaak negatieve publiciteit, maar zolang je je kind niet dwingt en zij vinden het leuk. Waarom zou je het dan tegenhouden?"