Tweedehands trouwjurkenmarkt in Stroom: 'Ik was er gelijk verliefd op'

Op trouwlocatie Stroom in Rotterdam-Delfshaven kunnen vrouwen zondag een trouwjurk uitzoeken tijdens 'Say Yes to the Pre-Loved Wedding Dress'. Wat daar zo bijzonder aan is? De jurken zijn allemaal al een keer gedragen tijdens een bruiloft. Dat is duurzaam én goed voor het milieu.

"We zijn een trouwlocatie en we zien continue hele mooie trouwjurken voorbij komen. En mijn gedachte was: Wat gebeurt er met die trouwjurken? Waarom kunnen die geen tweede leven krijgen? En zo is het begonnen", vertelt bedenker Jantine Berg.

De bezoekers van de trouwjurken-markt hebben verschillende redenen om langs te komen. "Trouwjurken zijn duur. En als je het dan als een bewuste keuze doet en het is goed voor je eigen portemonnee, dan is het een hele mooie keuze. Als hij er tussen zit dan!"

Duurzaam en een aangenaam prijskaartje

"Duurzaam is voor mij heel belangrijk en ik vind het prijskaartje ook wel heel aangenaam", sluit een andere bezoeker zicht bij haar aan. "Ik heb zoiets van: ik wil er leuk uitzien en het mag ook best een heel leuk trouwfeest zijn, maar ik geef het liever uit aan mijn gasten."

Maar de fijne prijs is niet de enige reden dat aanstaande bruiden langskomen bij Stroom. "Het gaat niet alleen over geld, het gaat voor mij vooral over slow fashion", reageert een trouwjurkenpasser op de vraag waarom zij hier is vandaag. "Voor mij is het feit dat deze jurken opnieuw gebruikt worden, eigenlijk nog veel belangrijker dan dat het alleen maar om je budget gaat. De fashion industrie is gewoon heel vervuilend en waarom dan niet een steentje bijdragen om vintage kleding te dragen?"

Fan van tweedehands

De prijs is dan ook wel prettig. "Ik vind het wel leuk dat een jurk een tweede leven krijgt", vertelt een mevrouw. "Ik ben zelf een fan van tweedehands spullen. Dus het maakt mij echt niet uit." Toch heeft ze niet echt een goedkope prijs uitgekozen. "Deze was twaalf en een half en dat is toch nog wel een pittig prijsje, maar dat is hij wel waard. Anders was ik het dubbele kwijt geweest."

De prijs mag dan nog zo mooi zijn, het vinden van geschikte een tweedehands trouwjurk valt nog niet mee. "Ik denk niet dat het hem gaat worden", giechelt een van de bezoekers. "Het is de eerste jurk die ik aantrek, maar ik denk dat er nog meer passessies moeten komen. Deze gaat niet helemaal dicht. Het is toch wel fijn op je bruiloft dat je jurk dicht kan."

Een mede-winkelaar had juist gelijk geluk. "De eerste jurk die ik zag hangen en paste, daar was ik wel gelijk verliefd op, maar ik wil voor de zekerheid nog wel even een paar andere jurken passen. Maar hij was echt heel mooi."