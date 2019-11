Advocaat over Groningen - Feyenoord: 'Kan wel leven met de 1-1'

Advocaat vindt dus dat hij 'best tevreden' kan zijn. "We zijn twee drie weken bezig met deze groep en een groot aantal bepalende spelers is er niet bij. We hebben vandaag veel strijd geleverd en Groningen speelt een heel vervelend systeem."

Ook gaf Advocaat zijn mening over de niet gegeven rode kaart aan Mike te Wierik. De verdediger hield de doorgesproken Luis Sinisterra vast een kreeg geel. "Ik zit hier niet om die jongen een rode kaart aan te praten, maar het was er wel één."

In de video hierboven is het volledige interview met Advocaat te bekijken.