Sparta is Vitesse de baas op Het Kasteel

Sparta heeft in een spannend duel op Het Kasteel Vitesse verslagen met 2-0. Vooral in de tweede helft golfde het spel op en neer. Jurgen Mattheij en Bryan Smeets scoorden namens de thuisploeg.

In de beginfase was Vitesse wat sterker en aanvaller Thomas Buitink raakte de paal met een schot uit de draai. In een helft met niet veel kansen opende Sparta na een klein half uur de score. Uit een cornervariant knikte Mattheij binnen op aangeven van Smeets.

In het begin van de tweede helft brak er een sterke fase aan van de Arnhemmers. Keeper Ariel Harush redde drie keer knap. Sparta nam het initiatief over, kreeg goede kansen via Ragnar Ache en Lars Veldwijk waarop Smeets het duel op slot gooide.

Scoreverloop Sparta - Vitesse

30' 1-0 Mattheij

83' 2-0 Smeets

Opstelling Sparta

Harush, Karami, Vriends, Mattheij, Faye, L. Duarte, Harroui, Rayhi (70' D. Duarte), Smeets, Ache (90' Piroe), Veldwijk (82' Abels).