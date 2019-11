KNRM Hoek van Holland stopt zoektocht naar vermiste persoon in Noordzee

De KNRM Hoek van Holland was zondagavond op zoek naar een persoon die de zee bij Scheveningen in gelopen zou zijn. Daarbij werd samengewerkt met de KNRM Ter Heijde en Scheveningen. De zoekactie werd na enkele uren gestaakt, meldt De Scheveninger.

Iemand had de vermiste persoon de zee in zien lopen en alarmeerde de hulpdiensten, laat een woordvoerder van de KNRM weten. Vervolgens startte de KNRM een zoekactie ter hoogte van het Zuidelijke Havenhoofd in Scheveningen. De aanwezige mist maakte de zoektocht moeilijker.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Zelfmoordproventie is 24/7 bereikbaar.