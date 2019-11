KNRM Hoek van Holland zoekt mee naar vermiste persoon in Noordzee

De KNRM Hoek van Holland is op zoek naar een persoon die de zee bij Scheveningen in gelopen zou zijn. Daarbij wordt samengewerkt met de KNRM Ter Heijde en Scheveningen. Iemand heeft de persoon de zee in zien lopen en alarmeerde de hulpdiensten, laat een woordvoerder van de KNRM weten.