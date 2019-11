'Toerist in Amsterdam en een geheim weten? Bezoek dan Rotterdam', zegt Nieuw-Zeelandse website

Het Nieuw-Zeelandse mediabedrijf New Zealand Media and Entertainment (NZME) raadt reizigers aan om 'te ontsnappen van Amsterdam en voor een dag havenstad Rotterdam te bezoeken'.

"Met vijftien miljoen bezoekers per jaar, mag Amsterdam misschien een bucketlist-waardige bestemming zijn, maar is het niet het best bewaarde geheim. Dus wanneer je het Anne Frankhuis hebt bezocht, je hebt verwonderd over Van Gogh's schilderijen en je jouw gewicht aan stroopwafels hebt gegeten, ontsnap dan voor een dag naar havenstad Rotterdam", schrijft NZME.

De website raadt aan om 'langs de Nieuwe Maas te dwalen naar de charmante buitenwijk Delfshaven voor een stap terug in de tijd'. Ook de Markthal en de Euromast worden aangeprezen. Net als de Van Oldenbarneveltstraat; 'bijna onmogelijk om uit te spreken en net zo onmogelijk om niet van te houden'.