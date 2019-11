Het weer van vandaag: rustig en droog

We zien maandag naast bewolking af en toe zon en het blijft droog. Hier en daar kan het eerst ook nog mistig zijn. Met een middagtemperatuur van 11 graden is het vrij zacht. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen of motregen. Het koelt niet verder af dan een zachte 8 graden.

Vooruitzichten

Dinsdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen. In de middag wordt het 12 graden en waait er een matige zuidenwind.

Op woensdag en donderdag is het wisselvallig met geregeld regen of buien en staat er veel wind. In de middag wordt het 11 graden. Op vrijdag en in het weekend is het droger en maakt het zachte weer plaats voor kouder weer, met in de nacht een toenemende kans op vorst aan de grond.