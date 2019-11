Muziek, vuurwerk en duizenden mensen bij feestelijke opening Algerabrug in 1958

De Algerabrug tussen Krimpen en Capelle krijgt vier rijstroken en een aparte fietsbrug over de Hollandsche IJssel. De 61 jaar oude brug kan het hoge aantal auto's per dag niet meer aan zonder dat er opstoppingen ontstaan. De opening van de brug in 1958 was groot nieuws en werd uitbundig gevierd.

Rijnmond besteedt deze week aandacht aan de 'brug der zuchten'. Verslaggever Marion Keete sprak met een historicus, gebruikers van de brug en mensen die zich de bouw van de brug nog goed kunnen herinneren.

De Algerabrug werd in 1958 geopend, een 'hele feestelijke dag' volgens Het Vrije Volk, met een muziekkorps, een bloemencorso en in de avond een vuurwerkshow langs de Hollandsche IJssel. De pers was ruimschoots aanwezig, net als duizenden mensen van heinde en verre, vertelt historicus van Rijkswaterstaat Bert Toussaint.

In de jaren '20 en '30 nam het autoverkeer in de regio al toe en ontstonden de eerste plannen om de Krimpenerwaard te ontsluiten. Uiteindelijk heeft de watersnoodramp alles in beweging gezet. Er kwam een Deltaplan en een pot geld voor de Hollandse IJsselkering en een brug over het water.

Martin van der Blom woont naast de brug en maakte de ontwikkelingen van dichtbij mee. Hij legde de bouw en de opening van de Algerabrug uitgebreid vast met zijn camera en laat enthousiast zijn fotoalbums zien.