Eneco voor 4,1 miljard verkocht aan Japanners

Eneco hoofdkantoor in Rotterdam

De Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu kopen energiebedrijf Eneco voor 4,1 miljard euro. Eneco, met het hoofdkantoor in Rotterdam, maakt dat maandagochtend zelf bekend.

Eneco is nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten. De gemeente Rotterdam heeft bijna een derde van de aandelen in handen en kan rekenen op ruim een miljard euro. Ook Dordrecht houdt een paar honderd miljoen euro over aan de verkoop.

Mitsubishi krijgt 80 procent van de aandelen, Chubu, het op twee na grootste energiebedrijf van Japan, krijgt 20 procent.

Er werken 3500 mensen bij Eneco. Eneco blijft een zelfstandig Nederlands bedrijf en het hoofdkantoor blijft in Rotterdam. De huidige hoogste baas treedt af, en wordt opgevolgd door een nieuwe Nederlandse directeur. Het bedrijf is met ruim twee miljoen klanten het op een na grootste energiebedrijf in Nederland.

Eneco zegt het bod te hebben geaccepteerd vanwege het bedrag en de beste voorwaarden voor medewerkers.

Olieconcern Shell en pensioenbelegger PGGM zagen af van het kopen van Eneco.