Drukte op Rotterdamse ring, Beneluxtunnel weer open

Het is maandagochtend ongewoon druk op de snelwegen rond Rotterdam. Verkeer op de A15 en de A4 loopt vast, nadat negen auto's op elkaar botsten in de Beneluxtunnel. Die was een tijdje afgesloten richting het noorden om de auto's te bergen en de weg schoon te maken.

Door de afsluiting is het nog erg druk op de A15. Ook verkeer dat omrijdt via de A16 en de A20 komt in de file te staan. Het is niet bekend hoe laat de Beneluxtunnel weer opengaat.

Even voor 11:00 uur kon de Beneluxtunnel richting Den Haag weer open. Door een aantal pechgevallen bij wachtende auto's in de file voor de tunnel, duurt het wat langer voor het verkeer weer op gang komt.

Door verkeer dat probeert door het centrum van de stad richting het noorden te rijden, is het ook druk voor de Maastunnel en de Erasmusbrug.