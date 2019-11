Hellevoetsluis staat stil bij geweld tegen vrouwen

Orange The World vorig jaar bij het speciaal oranjegekleurde Binnenhof in Den Haag (Bron: ANP - Robin van Lonkhuijsen)

In verschillende gemeenten in de regio kleuren de komende dagen gebouwen oranje. Dit heeft te maken met Orange The World, een internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Ook Hellevoetsluis doet vanaf maandag mee aan de actie.

"Het is één van de meest voorkomende, vernietigende vormen van mensenrechtenschending", zegt burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis over geweld tegen vrouwen en meisjes.

Junius vertelt dat wereldwijd één op de drie vrouwen te maken heeft met geweld. In Nederland ligt dat percentage hoger: 45 procent.

Hellevoetsluis heeft, vergeleken met het landelijk gemiddelde, vaker met huiselijk geweld te maken. Junius benadrukt dat die cijfers niet per se over geweld tegen vrouwen en meisjes gaan. "Cijfers over vrouwengeweld heb ik niet, maar ik weet dat het hier helaas ook gebeurt", zegt Junius.

Oproep

"Geweld is echt onacceptabel. We willen laten zien dat vrouwen en meisjes niet alleen staan en ergens terecht kunnen." Zo zijn het Cultuurhuis en de kerk oranje gekleurd. Ook roept Junius op zoveel mogelijk in het oranje te kleuren. "Maar dat hoeft in Nederland niet zo moeilijk te zijn", knipoogt de burgemeester.

In onze regio doen naast Hellevoetsluis ook Maasluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam en Hellevoetsluis mee aan Orange The World. De campagne duurt tot en met 10 december.