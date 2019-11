Podcast: "Defensief maakt Feyenoord stappen, voetballend nog armoedig"

Onder leiding van Dick Advocaat leed Feyenoord zijn eerste puntenverlies in de competitie, met de 1-1 uit bij FC Groningen. In onze wekelijkse podcast op maandag spreekt de sportredactie van Rijnmond over de ontwikkeling van Feyenoord.

"Het was weer niet om over naar huis te schrijven," zegt presentator Peter van Drunen. Verslaggever Sinclair Bischop vult aan: "We weten dat Advocaat niet voor de schoonheidsprijs gaat. Het zag er niet goed, er ging veel mis. Al gaf Feyenoord weinig weg."

Dat laatste ziet zijn collega Feyenoordwatcher Dennis van Eersel als een lichtpunt: "Ik hoor jullie dit zeggen maar ik ben best positief over wat ik zeg. In defensief opzicht vond ik dat Feyenoord heel stabiel stond. Natuurlijk valt er met counterspel veel meer uit te halen. Als Feyenoord daar aan werkt is dit wel een speelstijl waar je resultaat mee kunt halen."

De mannen spreken ook over Sparta ("een broodnodige overwinning, die bevestigt dat Sparta echt zijn punten wel blijft pakken") en Excelsior ("Geen enkel signaal dat de positie van Ricardo Moniz onder druk staat, al moet hij sterk nadenken of deze speelwijze wel houdbaar is, met dit spelersmateriaal") en FC Dordrecht ("Misschien valt er wel niet meer uit te halen met deze spelersgroep?"). Beluister hierboven de gehele podcast.